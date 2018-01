Allan Gray Pan Africa Fund réalise un rendement de 52,7% en 2017, malgré une morosité sur ses principaux marchés

(Agence Ecofin) - Allan Gray Pan Africa Fund, Ex-South Africa est un fonds d’investissement qui cible des sociétés cotées africaines et celles qui ne sont pas incorporées en Afrique mais qui ont leurs activités principales en Afrique, en dehors de l’Afrique du sud. Sur les 12 mois s’achevant le 31 décembre 2017, il a réalisé un rendement annuel 56,1,. Cette performance s’inscrit comme étant la meilleure de la région à cette période.

Au-delà de cette première place, le fonds a surtout eu le mérite de survivre à des environnements économiques frappés de morosité, au regard de la répartition géographique des actifs de son portefeuille. Son premier pays d’exposition est le Nigéria (38,5%), qui a brièvement plongé dans la récession en 2017, avant d’en sortir assez difficilement. Le deuxième pays d’exposition c’est le Zimbabwe, qui a connu une évolution institutionnelle en montagnes russes sur la période.

Aussi, on notera que ce fonds d’investissement a fait bien mieux que celui de référence dans le même domaine, à savoir le Standard Bank Africa Total, qui cible presque les mêmes actifs, et dont le rendement sur la même période n’a été que de 18,7%. « Nous investissons dans des actions qui, selon nous, offrent une valeur fondamentale supérieure tout en tenant compte du risque et du rendement. Nous recherchons des sociétés et évaluons leur valeur intrinsèque en fonction de leurs fondamentaux à long terme », peut-on lire dans la note d’information du fonds, actualisée en décembre 2017.

Ce fonds d’investissements faisait au 31 décembre 2017, une taille de 389 millions $ et compte 2,47 millions d’actions disponible.

Y investir est surtout indiqué pour des gros institutionnels ciblant des placements de très long terme. Il faut toutefois relever que son rendement depuis son lancement a été de seulement 6,7%, bien loin derrière les gains potentiels qu’il génère à court terme. La mise de départ pour y accéder est de 50 000 $.