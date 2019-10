Afrique Sud : TerraCom investit près de 35 millions de dollars pour 19,9 % d’actionnariat dans Universal Coal

(Agence Ecofin) - La compagnie cotée sur l’ASX, TerraCom a racheté auprès de Coal Development Holding 19,9 % de participation dans le capital-actions d’Universal Coal, société active sur le charbon en Afrique du Sud. Le montant de la transaction est estimé à 34,6 millions de dollars australiens, dont une partie payable en espèces et une autre en actions.

L’acquisition de cette importante participation s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise et lui offre des intérêts indirects dans de grands actifs de charbon en Afrique du Sud. Lesdits actifs comprennent les mines Kangala, New Clydesdale, North Block Complex ou encore Eloff et Ubuntu.

« Le portefeuille d’actifs d’Universal offre à l’entreprise une plus grande diversification géographique et une capacité de production élargie », a déclaré Wal King, président de TerraCom.

Pour rappel, Universal Coal prévoit de produire cette année sur toutes ses opérations, 6,6 millions de tonnes de charbon commercialisable. La compagnie vise pour l’exercice 2019, un EBITDA de 93 millions de dollars australiens.

