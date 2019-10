Kenya : la plateforme de formation Moringa School recevra un investissement en fonds propres du néerlandais DOB Equity

(Agence Ecofin) - Moringa School, un centre de codage et de formation de développeurs de logiciels, présent au Kenya, en Ouganda et au Rwanda, recevra de DOB Equity un investissement en fonds propres, dont le montant n’a pas été communiqué.

L’apport financier de la société néerlandaise de private equity sera dédié à l’expansion régionale et au renforcement de la plateforme technique de Moringa School.

L’institut de formation fondé en 2014 par l’Américano-taïwanaise Audrey Cheng, entend renforcer l’employabilité et l’accès au marché du travail de jeunes africains dans le domaine du codage.

« Alors que nous élaborons de nouveaux contenus et élargissons nos offres aux étudiants kényans, nous pourrons compter sur l’expérience et l'accompagnement de DOB Equity », a commenté Audrey Cheng, directrice générale de Moringa School.

Selon les prévisions de l’institut Moringa School, énoncées dans un rapport rendu public en avril 2019 et intitulé « Competing in a Digital Age », le secteur des TIC au Kenya devrait contribuer à hauteur de 1,37 % au PIB, d'ici 2022. La valeur de ce secteur atteindra 1,7 milliard $ en 2022 et le marché de l'enseignement supérieur axé sur la technologie devrait atteindre 51,54 millions $, d'ici 2022.

L’étude précise que le nombre de professionnels des technologies de l’information passera de 57 000 en 2017 à 95 000, d’ici à la fin de 2022, sous l’effet de l’investissement accru des entreprises dans les services informatiques et de la demande sur le marché.

Chamberline Moko