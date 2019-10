(Agence Ecofin) - L’ambassade de France au Gabon a abrité, le 25 octobre 2019, la signature d’une convention entre Gabon Special Economic Zone (GSEZ), un partenariat stratégique entre le singapourien Olam, l’Etat gabonais et African Finance Corporation, et le fonds d’investissement français Stoa Infra & Energie.

Le document a été paraphé par Gagan Gupta, président-directeur général d’Arise Holding, propriétaire de GSEZ, et Charles-Henri Malécot, directeur général de Stoa Infra & Energie, en présence de Philippe Autié, l’ambassadeur de France au Gabon.

Mais la mission diplomatique, qui a publié l’information sur son site internet, n’en dit pas plus. L’illustration de la publication (voir photo) laisse croire que cette convention concerne le port d’Owendo.

Selon le magazine d’information Jeune Afrique, citant Stoa Infra & Energie, le fonds d’investissement français s’est octroyé 10% de GSEZ Ports (New Owendo International Port), la société qui opère l’activité de vrac de cette infrastructure.

Stoa est détenue à 84% par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de la France et à 16% par l’Agence française de développement (AFD). Elle est destinée à financer des infrastructures nouvelles ou existantes dans les pays en développement. Ses financements sont orientés vers les secteurs de l’énergie, des transports, de l’eau et l’assainissement, des télécommunications et des infrastructures numériques, du traitement des déchets, de l’aménagement du territoire ainsi que dans la santé et l’éducation.

Stéphane Billé