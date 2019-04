Ethiopie : la Chine compte investir 1,8 milliard $ dans le réseau électrique national

(Agence Ecofin) - State Grid Corporation of China désire investir 1,8 milliard $ dans le réseau de transmission et de distribution électriques de l’Ethiopie, rapporte New Business Ethiopia. Ce financement sera organisé par la China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure).

L’Ethiopie ambitionne de développer 60 GW d’énergies renouvelables dans le cadre de son plan de croissance et de développement, qui s’étend sur 15 ans. Le pays a actuellement une capacité installée de 4,5 GW pour une population de plus de 100 millions d’âmes et sa demande électrique augmente de 30% chaque année.

Le taux d’électrification national est actuellement de 30% et dans les régions électrifiées, seulement 60% des populations ont accès à l’énergie. Pour améliorer cette situation, le gouvernement a prévu de construire 9 000 km de lignes de distribution et 19 600 km de lignes de transmission électriques.

Gwladys Johnson Akinocho