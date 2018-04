La SFI et Orange soutiennent le développement du kényan Africa’s Talking dans un cycle de financement de 8,6 millions $

(Agence Ecofin) - Africa's Talking Ltd, une société de technologie de l’information basée à Nairobi au Kenya a mobilisé 8,6 millions $ lors dans le cadre d’une opération emmenée par la Société Financière Internationale (SFI), la branche de la Banque mondiale en charge du secteur privé.

Les capitaux qui sont apportés en fonds propres, permettront de soutenir le développement de cette entreprise qui a débuté ses opérations en 2010, et est déjà présente dans plusieurs pays africains.

Ont aussi pris part à cette opération, Orange Digital Ventures, le véhicule d’investissement de l’opérateur de télécommunications Orange et Social Capital, une firme américaine de capital-risque.

« Africa's Talking permet aux développeurs en Afrique d’animer leur communauté. Grâce à l’expérience de la SFI en Afrique, nous travaillerons à catalyser notre expansion et à proposer des produits innovants. Ensemble, nous croyons que nous pouvons créer les bases et l'environnement dont les développeurs ont besoin pour bâtir des entreprises africaines prospères », a déclaré Samuel Gikandi, CEO et cofondateur d'Africa's Talking.

Chamberline Moko