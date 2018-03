Nigeria: Terragon Group obtient un financement de 5 millions $ de TLcom Capital LLP

(Agence Ecofin) - La société nigériane d’analyse de données, Terragon Group, a révélé l’obtention d’un financement de 5 millions de dollars US de TLcom Capital LLP. Cet investissement est le second engagement financier réalisé par la firme africaine de capital-risque dans le cadre de son fonds TIDE Africa de 40 millions de dollars US, mis sur pied en juin 2017 et destiné aux entreprises numériques naissantes et en phase de croissance.

Ido Sum, partenaire de TLcom Capital LLP, spécialisé dans le fonds TLcom TIDE Africa, a expliqué que la société a été séduite par le dynamisme de Terragon Group. « Nous avons aimé que l'entreprise soit devenue une nouvelle plateforme avec une technologie très forte. Cela permet aux plus grands annonceurs et marques, d'atteindre les consommateurs mieux qu’avant.», a t-il ajouté.

Selon Elo Umeh (photo), le président directeur général de Terragon Group, depuis huit ans d'existence, la compagnie enregistre entre 4 à 5 millions de dollars US de revenus annuels. L’argent obtenu lui permettra de renforcer ses activités au Nigeria et d'envisager une expansion de ses activités dans le monde. «Actuellement, la stratégie est d’être dominant sur le continent africain. À un moment donné, nous envisagerons d'octroyer des licences pour notre technologie en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Nous pensons que notre technologie est pertinente au Sud de l'équateur. Nous pensons également que nous pouvons susciter l'intérêt des grands annonceurs qui regardent l'Afrique depuis New York.», a confié Elo Umeh.