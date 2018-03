le-constructeur-automobile-chinois-saic-envisage-d-ouvrir-une-usine-en-egypte

(Agence Ecofin) - Le constructeur automobile chinois SAIC Motor envisage d’ouvrir une usine de montage de véhicules en Egypte, a annoncé le ministre égyptien du Commerce, Tarek Kabil (photo), le 26 mars.

«L’usine vise à répondre aux besoins du marché local et à placer l'Egypte comme un hub pour exporter des voitures vers les pays arabes et africains voisins, avec lesquels l'Egypte est liée par des accords de libre-échange.», a déclaré le ministre à l’issue d’une rencontre avec une délégation de représentants du groupe chinois.

«Le gouvernement va accorder des incitations fiscales et d’autres privilèges à SAIC Motor pour placer l'Egypte sur la carte mondiale de l’industrie automobile.», a-t-il ajouté.

Le directeur exécutif du département international de SAIC Motor, Michael Yang, a précisé de son côté, que la volonté de l'entreprise d'investir en Egypte repose sur sa «conviction que ce pays est l'un des marchés les plus prometteurs du Moyen-Orient et d’Afrique», indiquant que des discussions sur un accord de distribution avec une entreprise locale sont déjà en cours.

Avec 6,6 millions de véhicules vendus en 2017, SAIC Motor est le premier constructeur automobile chinois. Le groupe détient une part de marché de 23% en Chine, grâce à ses propres marques, Roewe et MG, et à des coentreprises avec Volkswagen et General Motors.

Lire aussi:

11/01/2018 - Peugeot Automobile est poursuivi en Egypte pour rupture abusive de contrat de concession

3/03/2018 - Le Chinois Dongfeng Motor Corporation va installer une usine de montage de véhicules en Tunisie

17/10/2013 - Le constructeur automobile allemand Porsche cible les marchés d'Afrique du Nord