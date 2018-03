Nigéria : la firme de private equity Sahel Capital réalise une prise de participation dans le secteur agricole

(Agence Ecofin) - Sahel Capital, une firme de private equity nigériane engagée dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, a annoncé avoir réalisé un investissement dont le montant n’a pas été divulgué au sein de Coscharis Farms, une société nigériane spécialisée dans la culture et la transformation du riz.

Sahel Capital a réalisé cet investissement via le Fund for Agricultural Finance in Nigeria (FAFIN), son fonds d’investissement axé sur l’agriculture. Les capitaux apportés permettront à Coscharis Farms de poursuivre la mise en place d’une riziculture de 2500 ha qui viendra combler en partie la demande annuelle de riz estimée au Nigéria à 5,9 millions de tonnes.

Mezuo Nwuneli (photo), associé de Sahel Capital a affirmé que l’investissement réalisé au sein de Coscharis Farms se justifiait par le fait qu’il s’agissait d’une entreprise capable de renforcer les chaines de valeurs agricoles et de créer de nombreux emplois dans le domaine agricole. « Nous avons investi dans une plateforme rizicole intégrée qui pourra répondre aux besoins alimentaires de base des Nigérians. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de gestion de Coscharis Farms dont les progrès significatifs sont visibles au sein de la société », a fait savoir Mezuo Nwuneli.

L’investissement survient dans un secteur où de nombreux experts prédisent une rentabilité certaine. Le riz est un produit largement consommé au Nigéria, qui est obligé d’importer une partie de son stock, pour satisfaire à la demande. Sahel Capital est une initiative d’investisseurs nigérians, soutenue par la Banque Africaine de Développement, le KfW Allemand et le fonds néerlandais de financement de la croissance.

Chamberline Moko