La Sierra Leone lance un projet d'amélioration de la mobilité urbaine financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions USD

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de Sierra Leone, en collaboration avec la Banque mondiale, a lancé le jeudi 28 novembre le Projet de mobilité urbaine intégrée et résiliente, soutenu par un don de 50 millions de dollars de l’institution financière.

L'initiative, centrée sur la capitale Freetown et ses environs, vise à améliorer l'accès et la qualité des transports publics, la résilience au changement climatique, la sécurité routière, ainsi qu’à renforcer les capacités institutionnelles dans le secteur des transports urbains.

Selon un communiqué publié par la Banque mondiale, le projet veut redéfinir la configuration de Freetown ; passant d'une ville encombrée axée sur les véhicules à une ville résiliente axée sur les personnes, où la marche et les transports en commun sont au centre de la vision métropolitaine, avec un accent sur les groupes vulnérables tels que les résidents à faible revenu, les femmes et les personnes handicapées.

Les bénéficiaires directs sont estimés à plus de 75 000 utilisateurs quotidiens des transports publics (dont près de 40 % sont des femmes), à plus de 100 000 piétons, et à plus de 50 000 bénéficiaires quotidiens de routes améliorées et résilientes.

Selon Gayle Martin, directrice de la Banque mondiale pour la Sierra Leone, le financement appuiera la mise en place d’un système efficace de transport public par bus ; apportera une assistance technique à la Sierra Leone Road Transport Corporation (SLRTC) afin de lui permettre de mieux réguler le secteur. Ce projet contribuera également au renforcement des capacités et à la formation des opérateurs de transport et des conducteurs sur la sécurité routière.

Romuald Ngueyap

