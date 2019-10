Carolyn Campbell, associée-fondatrice d’Emerging Capital Partners, reçoit le Private Equity Africa – Women Impact Award 2019

(ECP) - Carolyn Campbell, associée fondatrice et directrice des opérations d’Emerging Capital Partners (ECP), a reçu le prestigieux Women Impact Award 2019, lors de la soirée de remise des prix Private Equity Africa Awards à Londres (Royaume-Uni), le 09 octobre 2019. Cette distinction, décernée par le média panafricain de référence en capital-investissement Private Equity Africa, récompense les femmes du secteur du private equity dont les succès et le leadership ont marqué l’année. Elle s’inscrit dans le prolongement des prix Outstanding Leadership Award et Women Investor Award créés en partenariat avec Private Equity Women Investor Network en 2018.

En tant que membre du comité exécutif et du comité d’investissement, Carolyn Campbell supervise la gestion des activités d’ECP aux côtés des deux Co-CEO, Vincent le Guennou et Hurley Doddy. Le management de Carolyn Campbell, qui privilégie le facteur humain et s’appuie sur une expérience riche et une connaissance accrue des problématiques d’investissement en private equity et de développement, en font un modèle de leadership et d’engagement à l’international.

Outre ses fonctions au sein d’ECP, Carolyn Campbell poursuit son engagement pour le développement international en siégeant au comité d'investissement de l'American Psychological Foundation, ONG de soutien financier à la recherche psychologique dans le but de faire progresser le potentiel humain des générations actuelles et futures. Carolyn Campbell a servi au conseil consultatif du fond bilatéral de lutte contre la pauvreté, Millennium Challenge Corporation, et elle est membre du Council on Foreign Relations, think tank d’analyse géopolitique non partisan.

Carolyn Campbell est titulaire d’un doctorat en politique de l'université d'Oxford et d’un doctorat juris de l'université de Virginie. Elle est également diplômée summa cum laude d’un bachelor en économie et en français et d’une maîtrise en économie de l’Université du Connecticut. Avant de fonder ECP en 2000, Carolyn Campbell était associée senior chez White & Case LLP.

À propos d’Emerging Capital Partners (ECP)

Fort de plus de 18 ans d’expérience dans le domaine du capital-investissement en Afrique, ECP a réalisé plus de 60 transactions et 40 sorties intégrales. ECP a levé plus de 3 milliards de dollars US en capital-développement à travers ses fonds et ses co-investissements. ECP cherche à identifier les cibles qui bénéficieront des changements démographiques et économiques structurels qui tirent la croissance de l’Afrique à long terme. ECP travaille en étroite collaboration avec les sociétés de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques et renforcer leur leadership. ECP dispose d’une équipe de terrain avec six bureaux couvrant les principales économies africaines et une présence active qui contribue à sa connaissance approfondie du marché et à sa capacité à saisir les meilleures opportunités.