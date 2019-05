Le spécialiste tunisien de l’ingénierie logicielle Telnet ouvre une filiale en Arabie saoudite

(Agence Ecofin) - Telnet Holding, un groupe tunisien d'ingénierie logicielle et de conseil en technologies, a annoncé, le 28 mai, qu’il allait lancer une filiale en Arabie saoudite en association avec un partenaire local.

Telnet a précisé dans ce cadre qu’un accord de partenariat a été signé avec le groupe saoudien Middle East Fiber Cable Manufacturing (MEFC) pour lancer la nouvelle entité.

Baptisée Telnet Arabia, la nouvelle filiale du groupe tunisien va opérer dans les domaines des télécommunications terrestres et spatiales, des satellites et des drones pour servir le marché saoudien et d’autres marchés du Moyen-Orient.

Sa création s’inscrit dans le cadre de l’orientation stratégique du groupe Telnet de diversifier davantage ses marchés à l’international. Telnet Holding dispose déjà de filiales en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et aux Emirats arabes unis.

Outre ses services de conseil en ingénierie et en nouvelles technologies, le groupe coté sur la Bourse de Tunis produit des logiciels pour les secteurs des télécommunications, de l’automobile, de l’avionique, de la sécurité, de la défense et de l’électronique. Il compte parmi ses principaux clients les groupes Safran, Sagem et Lufthansa.

