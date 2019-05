Ghana : Tullow Oil investira 250 millions de dollars dans ses opérations avant la fin de l’année

(Agence Ecofin) - Tullow Ghana, la filiale locale du producteur britannique Tullow envisage d’injecter 250 millions USD dans ses opérations de développement avant la fin de cette année. L’annonce a été faite par Kweku Awotwi (photo), son directeur général.

L’objectif est de soutenir les activités de forage prévues pour démarrer en offshore au second semestre 2019, notamment sur les champs Jubilee, Tweneboa Enyera et Ntomme (TEN).

Au total, cinq puits devraient être forés pour doper la production locale. Après 2019, d’autres puits seront forés pour monétiser les réserves situées à la frontière maritime avec la Côte d’Ivoire. Les géologues y évoquent des réserves pour plus de 2 milliards de barils.

« Nous sommes impatients de développer notre activité au Ghana et nous nous réjouissons déjà de l'augmentation prévue de la production et des ressources à Jubilee et TEN », explique un communiqué de la société.

Pour Tullow Ghana, ce nouveau projet aura un impact positif sur le contenu local. Des milliers de locaux devraient être employés à court terme et plusieurs entreprises locales se verront octroyer des contrats dans la chaîne de développement.

La société cotée à Londres s’attend à un accroissement de sa production comprise entre 4,4 % et 13,3 % à la fin des travaux. Cela correspondra à un niveau de production de 94 000 à 102 000 bep/j. Sa production en 2018 était de 90 000 bep/j.

Olivier de Souza