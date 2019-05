Helios Investment Partners va lancer le plus grand fonds d’investissement dédié à l’Afrique (1,25 milliard de dollars)

(Agence Ecofin) - La firme de private equity, Helios Investment Partners, s’apprête à lancer un fonds de 1,25 milliard de dollars dédié à l’Afrique, a rapporté l’agence Bloomberg le 28 mai, citant des sources proches du dossier.

La société de capital-investissement focalisée sur l'Afrique a entamé des négociations avec des gestionnaires d’actifs et des institutions de financements de développement (DFI) sur le lancement de ce véhicule qui sera le plus grand fonds d’investissement dédié exclusivement au continent africain, a-t-on ajouté de même source.

«Helios Investment Partners, qui dispose d’environ 3,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, avait annoncé en 2015 le closing d’un fonds dédié à l’Afrique à 1,1 milliard de dollars en 2015, dépassant ainsi son objectif initial de 1 milliard de dollars. »

Alors que la croissance ralentit au niveau mondial, les acteurs de l’industrie du private equity s’orientent de plus en plus vers le continent africain, où la croissance économique reste forte dans de nombreux pays, tirée par l’émergence d’une classe moyenne et des investissements importants dans les infrastructures.

Selon un rapport publié par les cabinets d’étude de marché Asoko Insight et Africa Capital Digest, 207 firmes de capital-investissement opèrent actuellement en Afrique subsaharienne. Huit firmes gèrent des fonds d'un montant compris entre 500 millions et 1 milliard de dollars et soixante disposent de fonds d’une taille allant de 100 à 500 millions de dollars.

Lire aussi:

08/05/2019 - La Société financière internationale réfléchit à un investissement de 50 millions $ dans un fonds géré par la firme de private equity Helios Investment Partners

05/04/2019 - Nigeria : pour 41,5 millions $ de plus, Helios Investment Partners devient l’unique actionnaire d’une société de distribution de gaz

11/10/2018 - Helios Investment Partners investit au sein d'un groupe d’enseignement supérieur marocain

07/05/2018 - Helios Investment Partners réussit sa sortie partielle du capital de Vivo Energy, dans une IPO valorisée à 2,7 milliards $

24/07/2017 - Helios Investment Partners rachète les opérations africaines d’engrais et d’intrants de Louis Dreyfus