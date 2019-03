Guinée : le Consortium SMB-Winning lance les travaux d’une nouvelle voie ferrée de 135 kilomètres

(SMB-WINNING) - Le Consortium SMB-Winning, en présence de son Président Directeur Général M. Sun Xiushun, le Président de la République de Guinée, son Excellence le professeur Alpha Condé, et plusieurs membres du gouvernement guinéen - représenté notamment par le Ministre des Mines et de la Géologie, M. Abdoulaye Magassouba, et par le Ministre de l’Investissement et des Partenariats Publics-Privés, M. Gabriel Curtis - ont posé ensemble la première pierre d’une nouvelle voie ferrée ce vendredi.

Cet événement marque le début du renouveau du secteur ferroviaire guinéen alors que la dernière construction d’une ligne de chemin de fer date des années 70. Avec ce nouvel axe ferroviaire Dapilon-Santou qui désenclave une partie du pays d’Est en Ouest, la Guinée accélère sa transition vers un réseau ferroviaire plus diversifié et plus étendu dans une perspective de mutualisation et d’usages multiples au service du développement à long terme du pays.

Le chemin de fer reliera le terminal de Dapilon du port de Boké et les gisements de la SMB situés à Santou et Houda vers la Préfecture de Télimélé. D’une longueur d’environ 135 kilomètres, il sera composé de nombreux ouvrages d’art dont 23 ponts et 3 tunnels pour un coût total évalué à 1,2 milliard de dollars. En parallèle, le terminal de Dapilon va bénéficier d’investissements supplémentaires dans ses infrastructures afin de devenir une véritable terminal intermodal maritime et ferroviaire, alors que le Port de Boké a déjà été immatriculé au système mondial intégré de renseignements maritimes de l’Organisation maritime internationale (OMI) en 2018.

Avec la construction de ce chemin de fer, le Consortium SMB-Winning devient un acteur majeur du secteur des infrastructures et des transports en Guinée en ayant déjà contribué à la rénovation et à la construction de nombreuses routes, notamment une route pavée de 16 kilomètres, à la construction et à la gestion de deux terminaux fluviaux (Katougouma et Dapilon) pour le Port de Boké et désormais au renouveau du secteur ferroviaire guinéen avec ce nouvel axe Dapilon-Santou.

En termes de retombées locales, la construction de cette voie ferrée va permettre la création de dizaine de milliers d’emplois, la formation de nombreux Guinéens et bénéficier à de nombreuses entreprises guinéennes engagées comme prestataires sur ce chantier majeur d’infrastructure. Pour s’assurer que la politique RSE appliquée à la construction de cette voie ferrée réponde aux standards internationaux les plus élevés, le Consortium SMB-Winning s’appuie sur deux partenaires d’excellence dans le domaine : la Société d’Expertises Environnementales et Sociales (SEES) et le cabinet international Louis Berger.

De plus, cette voie ferrée s’inscrit dans le projet de développement d’un corridor agricole de croissance. Le Consortium SMB-Winning s’est ainsi engagé à favoriser et soutenir l’implantation et le développement de nombreux projets agricoles le long de la voie ferrée dans la perspective de contribuer à la diversification de l’économie guinéenne et à la création d’emplois durables. Le Consortium SMB-Winning possède déjà une importante expérience dans le développement agricole à travers de nombreux projets dans la région de Boké.

Le Consortium SMB-Winning a signé avec le gouvernement de la République de Guinée trois conventions, ratifiées par l’Assemblée Nationale à l’unanimité en décembre 2018, pour la réalisation d’un projet intégré pour la région de Boké représentant un investissement de 3 milliards de dollars. Cet investissement s’intègre dans la Zone Économique Spéciale initiée par le gouvernement. Ces conventions concernent la construction d’une ligne de chemin de fer dans un corridor s’étendant de la région de Boffa à la région de Boké, la production et l’exploitation industrielle de ressources de bauxite dans les nouvelles zones minières de Santou II et de Houda et la construction et l’exploitation d’une raffinerie d’alumine dans la zone économique spéciale de Boké.

« La construction de cette nouvelle voie ferrée témoigne de l’attractivité de la Guinée pour les investisseurs miniers, a déclaré M. Abdoulaye Magassouba, Ministre des Mines et de la Géologie. Les réformes menées par le gouvernement ont permis à des entreprises comme le Consortium SMB-Winning de se développer rapidement et de placer la Guinée dans le trio de tête des producteurs mondiaux de bauxite en quelques années. »

Pour M. Sun Xiushun, Président Directeur Général du Consortium SMB-Winning : « La pose de cette première pierre en présence du Président de la République de Guinée témoigne du partenariat gagnant-gagnant qu’a su établir le Consortium avec la Guinée. C’est à travers des valeurs communes – développement minier et industriel, contenu et emploi local – que l’amitié sino-guinéenne s’illustre, en se concrétisant à travers des projets de grande envergure comme cette nouvelle voie ferrée. »

« Depuis le début de notre projet, la dimension inclusive et durable est essentielle comme en témoigne l’importance que nous accordons au contenu local et aux relations communautaires, explique M. Wazni, président du conseil d’administration de la Société minière de Boké (SMB). C’est en étant pleinement acteur du changement et du développement de la Guinée que le Consortium SMB-Winning réussira son projet sur le long terme. »

« Avec le démarrage des travaux aujourd’hui, nous visons un début des opérations en 2022, précise Frédéric Bouzigues, directeur général de la SMB. Je tiens à rappeler que nos engagements environnementaux et sociétaux sont au cœur de la stratégie du Consortium et sont inclus dans le cahier de charge de la construction du chemin de fer. Notre politique RSE se définit par l’application précise des recommandations de nos Études d’Impact Environnemental et Social (EIES), qui seront suivies de Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et de Plans d’Action de Réinstallation et de Compensation (PARC). »

À propos du Consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning regroupe quatre partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; le groupe Yantai Port ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium. La République de Guinée est actionnaire à hauteur de 10%.

Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 9 000 personnes a également construit et gère deux terminaux fluviaux. Pour plus d’informations, visitez www.smb-guinee.com