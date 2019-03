Meridiam annonce le second closing de son fonds dédié aux infrastructures en Afrique à 546 millions d’euros

(Agence Ecofin) - Meridiam, une société française spécialisée dans l’investissement et la gestion d’actifs dans les infrastructures publiques, a annoncé dans un communiqué publié le 28 mars, le second closing de Meridiam Infrastructure Africa Fund (MIAF), son fonds dédié aux infrastructures en Afrique, à 546 millions d’euros. Ce montant est supérieur à l’objectif initial de la société d’investissement qui ne tablait que sur 510 millions d’euros.

Lancé en 2015 pour un montant initial de 207 millions d’euros, l’enveloppe initiale a d’ores et déjà été complètement investie deux ans avant la fin de la période d’investissement. A l’issue du second closing, l’enveloppe est désormais 2,5 fois plus importante qu’à l’origine.

L’argent frais a été notamment collecté auprès d’Allianz, Axa, d’un fonds de pension suédois, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de l’organisation américaine Opic. « La réouverture du fonds nous a permis de rassembler pour moitié des acteurs historiques, et pour moitié des nouveaux arrivants.», souligne Antoine Lenoir, porte-parole de Meridiam.

Meridiam Infrastructure Africa Fund a déjà contribué au financement et au développement de 14 projets majeurs en Afrique, dont quatre centrales solaires au Sénégal pour un total de 140 MW, le port minéralier d’Owendo au Gabon, le port de Nouakchott en Mauritanie, et l’extension des deux principaux aéroports de Madagascar.

«Le fonds Afrique est le reflet de notre ambition, de notre stratégie et de nos expertises : développer et investir dans des projets d’infrastructures durables et résilients qui améliorent la qualité de vie des citoyens et leur apportent des services essentiels.», s’est félicité le PDG de Meridiam, Thierry Déau (photo), cité dans le communiqué.

«Nous sommes déjà engagés dans des projets emblématiques en Afrique pour un montant total de plus de 3 milliards d’euros. Aujourd’hui, plus que doublant la taille de notre fond, nous portons encore plus loin notre ambition pour le développement du continent et les générations futures.», a-t-il ajouté.

En Afrique, Meridiam dispose d’une équipe de 20 personnes réparties sur deux bureaux régionaux à Dakar et Addis Abeba.

Lire aussi:

10/08/2018 - Le fonds Meridiam pour les infrastructures en Afrique présélectionné sur un projet routier au Ghana

19/04/2018 - Sénégal : Engie et Meridiam retenus pour construire deux centrales solaires de 60 MW de capacité totale

07/12/2016 - Sénégal : Meridiam a mobilisé les fonds nécessaires à l’implantation de la centrale Ten Merina

18/01/2016 - Meridiam et le Fonds souverain sénégalais vont investir 41,1 millions € dans une centrale solaire

29/09/2015 - La BEI investit 30 millions d’euros dans Meridiam Infrastructure Africa Fund