Kenya : électrification systématique des ménages affectés, proposée comme solution aux conflits fonciers

(Agence Ecofin) - Au Kenya, les ménages vivant près du tracé des lignes de transmission électrique pourront désormais être gratuitement raccordés au réseau électrique national. C’est la solution proposée par la Kenya Electricity Transmission Company (Ketraco) afin de minimiser les conflits onéreux survenant avec les propriétaires terriens, lors des projets de construction de lignes électriques.

« Le plan est que lorsque nous planifions le financement des projets, nous y incluons un pan consacré à l’électrification rurale. Cela permettra aux populations locales de se sentir également bénéficiaires des grands projets de construction de lignes électriques. L’un des grands challenges auxquels nous faisons face est l’acquisition des terres pour l’implantation des infrastructures au cours de laquelle les populations exigent parfois 10 fois le prix des terrains sur le marché », a affirmé Fernandes Barasa (photo), le directeur exécutif de la Ketraco.

Au Kenya, l’accès au foncier est l’une des difficultés auxquelles est confronté le développement des infrastructures énergétiques. Les milliards de shillings kényans dépensés par les acteurs du secteur, par an, pour l’indemnisation des populations affectées par les infrastructures, ne garantissent pas pour autant leur mise en œuvre sans déconvenues.

Ainsi, les conflits avec les riverains ont été à la base du retard de plus de deux ans de la ligne de transmission devant convoyer l’énergie produite par la centrale éolienne de Turkana (90 MW). L’infrastructure est achevée depuis plus d’un an et coûte plusieurs millions de dollars d’amende mensuelle que l’Etat verse aux développeurs de la centrale, pour le retard de la ligne de transmission. Ils ont également conduit à l’annulation de la construction de la centrale éolienne de Kinangop en 2016.

Gwladys Johnson Akinocho