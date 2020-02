Égypte : EGAS vise des investissements en amont de 690 millions $ au cours de l’année fiscale 2020/2021

(Agence Ecofin) - EGAS, la société publique égyptienne du gaz cherche à signer sept nouveaux accords en amont, avec des investissements totaux de 690 millions de dollars au cours de l’année fiscale 2020/2021. L’annonce a été faite jeudi, par son président Osama El-Bakly qui présentait les projets de la société pour le compte de l’exercice prochain.

En parallèle, EGAS veut forer 10 puits dans le delta du Nil et la mer Méditerranée avec des investissements combinés de 328 millions de dollars ainsi que des primes à la signature de 16 millions de dollars pendant la période d’exploration. 4 autres contrats de développement avec des primes à la signature de 20 millions de dollars et le lancement de deux nouveaux projets pour une production initiale d’environ 537 millions de pieds cubes par jour sont visés.

Ceci devrait porter la production moyenne à environ 7,5 milliards de pieds cubes de gaz et plus de 100 000 barils de condensats par jour. Avec le nouvel exercice qui s’ouvre le mois prochain, la société espère aussi approvisionner 100 usines et 1 000 clients commerciaux en gaz naturel, construire 36 nouvelles stations de ravitaillement en gaz naturel et faire passer 50 000 voitures de l’essence au gaz.

Olivier de Souza