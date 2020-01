Côte d’Ivoire : l’Association Familiale Mulliez (Auchan) envisage d’installer plusieurs de ses entreprises dans le pays

(Agence Ecofin) - L’Association familiale Mulliez (AFM), un groupement d’intérêt économique actif dans la grande distribution en France, envisage d’installer certaines de ses entreprises en Côte d’Ivoire. C’est ce qu’a annoncé son président, Barthélemy Guislain, à l’issue d’une audience avec le ministre ivoirien de l’économie et des finances, Adama Coulibaly, le mardi 28 janvier 2020.

L’AFM détient d’importantes participations dans plusieurs grandes entreprises parmi lesquelles figurent notamment, les magasins Auchan, Décathlon, ou encore Kiabi.

Selon Barthélemy Guislain, cette rencontre avec les autorités ivoiriennes avait pour objectif de s’imprégner de l’environnement des affaires du pays dans le cadre de leurs investissements futurs. « Nous avons listé un certain nombre de chantiers sur lesquels on pouvait avancer, notamment l’implantation d’un certain nombre de nos entreprises sur le territoire ivoirien et le développement des villes dans le cadre d’un développement mixte, avec du commerce, des logements et des énergies renouvelables », a-t-il déclaré.

Rappelons que l'AFM est un groupement d'intérêt économique qui œuvre pour les intérêts de la famille Mulliez, d’origine française et dont la fortune professionnelle est évaluée à 38 milliards d'euros en 2018.

André Chadrak