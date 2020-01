FSD Africa Investments signalé dans un engagement de 3,2 millions $ au profit de deux institutions financières en Afrique

(Agence Ecofin) - FSD Africa Investments, la branche d’investissement de FSD Africa qui soutient des entreprises innovantes sur le continent, a réalisé un engagement supplémentaire de 3,2 millions $ en faveur de MFS Africa, une société technologique qui développe un réseau de paiements numériques à travers l’Afrique et Frontclear, une société de financement qui octroie des garanties et apporte une assistance technique à des banques et établissements financiers.

MFS Africa a obtenu 1,2 million $ et le montant restant, soit 2 millions $, a été alloué à Frontclear. La fintech MFS Africa qui compte plus de 180 millions d’utilisateurs de ses services de paiement mobile en Afrique subsaharienne prévoit d’étendre ses activités sur le continent en s’associant au fournisseur américain de solutions de paiement Visa. Ces nouveaux engagements viennent compléter les 2,2 millions $ alloués en 2018 pour soutenir son expansion africaine.

Frontclear poursuivra quant à lui, l’octroi de garanties aux établissements bancaires africains. En 2015, il avait mobilisé 7,5 millions $ pour renforcer son soutien aux banques sur le continent.

Chamberline Moko

Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/bourses/0510-60613-l-organisme-de-cooperation-fsd-africa-met-en-place-un-programme-de-formation-des-regulateurs-des-marches-de-capitaux-africains

https://www.agenceecofin.com/monetique/2311-42670-la-fintech-mfs-africa-interconnecte-deja-120-millions-de-comptes-mobile-money-sur-le-continent