Premier pas de géant pour Mitsubishi dans l’off-grid africain, avec une levée de fonds record de 50 millions $

(Agence Ecofin) - Le conglomérat japonais Mitsubishi Corporation est entré dans le domaine de l'énergie off-grid (hors réseau) africain, en prenant part, en tant que chef de file, à une levée de fonds au profit de la holding britannique BBOXX, dont plusieurs filiales africaines, notamment en Afrique de l'Est et de l'Ouest, sont actives dans le secteur.

L'opération a pris la forme d'une augmentation de capital de 50 millions $. Le groupe japonais, qui acquiert ainsi une participation importante, a été suivi dans ce projet par des actionnaires déjà existants dans l'actionnariat de BBOXX Holdings. La ressource sera destinée à financer le déploiement du groupe dans ses marchés d’Afrique et d’Asie.

« Cette levée de fonds va permettre à BBOXX de poursuivre son expansion internationale et sa mission d’entreprise d’utiliser la technologie pour transformer des millions de vies. A ce jour, BBOXX a permis à près d’un million de personnes d’accéder à l’énergie solaire, grâce à un système de paiement mobile à la carte [pay-as-you-go, PAYG] », peut-on lire dans le communiqué qui annonce l'information.

L'opération est, à ce jour, la plus importante levée de fonds dans le domaine de l’off-grid au profit de l'Afrique, a pu constater l'Agence Ecofin, selon les données de la région, en sa possession. Elle vient renforcer la confiance qu'ont eue d'autres gros investisseurs institutionnels dans le projet africain de BBOXX Holdings.

Rappelons, en effet, que le groupe énergétique français EDF s'est positionné à hauteur de 50% dans le capital de la filiale togolaise de l'entreprise, tandis que le groupe d'assurance sud-africain Old Mutual s'est positionné dans le capital de la filiale en Afrique de l'Est, via son fonds destiné aux investissements dans les infrastructures africaines (Africa Infrastructure Investment Managers).

Cette transaction a bénéficié de l'accompagnement de la firme Enexus Finance, en qualité de conseil financier principal, ainsi que de Clairfield International. « Nous sommes heureux et fiers de participer à cette transaction emblématique, qui marque l’un des investissements les plus significatifs dans le secteur de l’énergie off-grid en Afrique, ces dernières années », a fait remarquer Julien Lefilleur, président d’Enexus Finance

Dans une Afrique où les taux d'accès à l'électricité restent bas et où les investissements sur de vastes réseaux subissent d'importantes contraintes d'accès aux financements, l’off-grid se présente comme une solution pour les populations et une opportunité pour les investissements. Le japonais Mitsubishi Corporation intervient ainsi dans un secteur où le potentiel du marché est estimé à près de 8 milliards $.

Idriss Linge