Egypte : le contrat de construction de la centrale à charbon de Hamrawein (6 000 MW) bientôt signé

(Agence Ecofin) - En Egypte, la compagnie électrique nationale prévoit de conclure le contrat de construction de la centrale à charbon de Hamrawein, le mois prochain lors du sommet Chine-Afrique qui aura lieu en septembre.

L’infrastructure électrique d’une capacité de 6 000 MW sera mise en place par la Shanghai Electric Dongfang réunie en consortium avec Hassam Allam. Le groupe se propose d’établir l’infrastructure pour un coût de 4,4 milliards $ et une durée de construction de six ans. Selon l’Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), le consortium prendra en charge la conception, le financement, la construction et l’exploitation de l’unité de production électrique.

La centrale à charbon sera construite avec la technologie la plus récente en la matière, afin d’alléger son empreinte écologique. Il est également prévu qu’un port soit construit pour recevoir directement le combustible devant l’alimenter et le stocker dans des conditions environnementales spécifiées par la réglementation égyptienne.

La construction de la centrale à charbon de Hamrawein entre dans le cadre de plan du gouvernement qui vise à installer 7 000 MW de centrales à charbon d’ici 2023.

Gwladys Johnson Akinocho