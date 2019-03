La BAD investit 20 millions $ dans le fonds de capital investissement Uhuru Growth Fund 1

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, dans un communiqué publié le 27 mars, un investissement de 20 millions de dollars dans Uhuru Growth Fund 1, un fonds d’investissement géré par la firme de private equity Uhuru Partners Limited.

L’appui en capital de la BAD permettra à Uhuru Growth Fund 1, qui cible une taille finale de 200 millions de dollars, de faire des incursions dans les secteurs des services aux consommateurs et des services financiers en Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement au Nigeria, au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali.

Des investissements de 5 millions de dollars et plus seront réalisés dans les entreprises de ces secteurs pour les aider à devenir des champions régionaux et à créer de nouveaux emplois qualifiés.

«L’appui de la banque au fonds de croissance Uhuru permettra de débloquer des capitaux d’autres investisseurs financiers et commerciaux, pour créer un fonds qui aidera à renforcer les économies de l’Afrique de l’Ouest, à créer des emplois et à favoriser le développement.», a déclaré le directeur du développement industriel et commercial de la BAD, Abdu Mukhtar.

Uhuru Partners Limited qui dispose de bureaux à Abidjan et à Lagos, cible les entreprises à forte croissance en Afrique de l'Ouest. Elle s’appuie sur une équipe autochtone expérimentée dotée de solides réseaux locaux et d'une connaissance approfondie du marché régional.

