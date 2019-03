les-investissements-directs-marocains-en-afrique-ont-atteint-3-83-milliards-de-dollars-entre-2013-et-2017

(Agence Ecofin) - La valeur cumulée des investissements directs marocains en Afrique a atteint 37 milliards de dirhams (3,83 milliards de dollars) entre 2013 et 2017, grâce à un développement remarquable des partenariats et à l'organisation de l'économie nationale orientée vers la promotion de la coopération Sud-Sud, a annoncé le ministre marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy (photo), le 19 mars.

« L’Afrique est le premier bénéficiaire des investissements directs marocains. Le Maroc est désormais parmi les premiers investisseurs africains de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) », a-t-il souligné dans un entretien accordé à l’agence de presse officielle marocaine MAP.

M. Elalamy a révélé que 50 visites ont été effectuées par le roi Mohamed VI dans plus de 30 pays africains et plus de 1 000 accords ont été signés depuis l’année 2000, indiquant que les opérateurs marocains des secteurs des télécoms, des banques et du bâtiment & travaux publics (BTP) sont très présents en Afrique.

Rappelant que des banques marocaines sont opérationnelles dans 30 pays africains, le ministre a d’autre part fait savoir que les investissements marocains sur le continent tendent désormais à se diversifier dans les secteurs d'engrais, du ciment, de l'agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique.

