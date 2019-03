Mastercard veut investir 300 millions $ sur l’introduction boursière d’une Fintech dubaïote opérant en Afrique

(Agence Ecofin) - L’entreprise américaine Mastercard, spécialisée dans les systèmes de paiements digitaux se dit prête à investir 300 millions $ en acquérant une participation de moins de 10 % dans le capital de Network International.

La firme dubaïote qui fournit des solutions de paiements au Moyen-Orient et en Afrique prévoit d’ouvrir son capital aux investisseurs en s’introduisant sur la bourse de Londres d’ici avril 2019.

Network International a annoncé qu’elle indiquera ultérieurement le nombre d’actions à céder et les différents prix associés à l’offre. L’ouverture de capital minimum attendue étant de 25 %. A côté du projet d’acquisition des parts, Mastercard envisage également de conclure avec le fournisseur des solutions de paiements, un partenariat visant à développer les systèmes de paiements sur les marchés d’Afrique et du Moyen-Orient, considérés comme les plus sous-exploités du monde.

«L’engagement de Mastercard de devenir un investisseur clé lors de l’introduction en bourse de Network International avec un investissement de 300 millions $ témoigne d’une grande confiance en la solidité de l’entreprise », a commenté Ron Kalifa (photo), président de Network International.

Rappelons que cette firme de paiement est détenue à hauteur de 51 % par Emirates NBD, une banque basée à Dubaï et à hauteur de 49 % par les sociétés de capital-investissement Warburg Pincus et General Atlantic.

Chamberline Moko