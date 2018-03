Le capital investisseur londonien Alta Semper Capital injecte 18 millions $ dans le secteur nigérian de la santé

(Agence Ecofin) - Alta Semper Capital LLP, un gestionnaire londonien de private equity qui investit dans certains marchés de croissance en Afrique a annoncé ce 27 mars 2018 avoir alloué 18 millions $ à Health Plus Ltd, une chaîne de pharmacies de détail basée au Nigeria.

Bukky George, fondateur et PDG de Health Plus, a déclaré que la firme londonienne était un partenaire important pour sa phase de croissance. « La focalisation d'Alta Semper dans le secteur de la santé, ainsi que sa capacité à investir des capitaux de long terme nous permettront de croître stratégiquement à travers le Nigéria et de poursuivre notre objectif de fournir des produits et services de soins de santé à des coûts abordables dans un marché vaste et en pleine croissance », a-t-il déclaré.

« Nous sommes convaincus de ce que Health Plus est bien placée pour tirer profit du marché de la vente au détail de pharmacies nigérianes sous-pénétré. La firme pourra également s'étendre dans les pays voisins », a fait savoir Afsane Jetha, PDG d'Alta Semper.

Rappelons que l'apport de capitaux en faveur de Health Plus marque le deuxième investissement de la société londonienne dans le secteur de la santé en Afrique, après son investissement dans Macro Pharmaceuticals en Egypte en 2017.

Chamberline Moko