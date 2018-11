Gulf Capital et AfricInvest annoncés dans un deal de 51 millions $ au profit de la firme Ison BPO

(Agence Ecofin) - Gulf Capital, une société de gestion d’actifs alternatifs au Moyen-Orient et la firme tunisienne de private equity AfricInvest ont conjointement investi 51 millions $ en fonds propres et sous forme de prêts dans le capital de Ison BPO.

L’investissement a été réalisé via Gulf Credit Opportunities Fund II, le deuxième fonds de Gulf Capital et à travers AfricInvest III.

L’entreprise Ison BPO offre des solutions technologiques pour les secteurs de la banque et de l’assurance.

Notons qu’il s’agit du deuxième investissement de Gulf Capital en Afrique subsaharienne depuis 2017. Ce gestionnaire qui investit sous forme de capital et de dette gère plus de 4 milliards $ d’actifs répartis dans 10 fonds et véhicules d’investissement.

Chamberline Moko