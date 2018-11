Cameroun: un hub technologique baptisé « Cameroon Silicon Valley » sera créé à Yaoundé en 2019

(Agence Ecofin) - La ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Madeleine Tchuinte (photo), annonce la création d’un hub technologique baptisé « Cameron Silicon Valley » à Yaoundé en 2019. Le nouveau centre technologique, inspiré du Silicon Mountain de Buea, accueillera tous les jeunes tech entrepreneurs passionnés par l’univers des technologies de l’information et de la communication.

La révélation de la ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation est intervenue le 24 novembre 2018, lors de la présentation face à l’Assemblée nationale du budget de son département pour la nouvelle année, estimé à 11,916 milliards FCFA.

La création de la « Cameroon Silicon Valley » en 2019, Madeleine Tchuinte a expliqué qu’elle traduit la volonté de son ministère de faire de la recherche et de l’innovation une priorité au cours de la nouvelle année. « L'année 2019 sera marquée par la recherche de plus de performances, la valorisation des résultats de la recherche scientifique, la valorisation de l'innovation et le développement technologique », a-t-elle expliqué.

Dans son plan stratégique Cameroun Numérique 2020, qui consacre les TIC comme un pilier de la croissance nationale durant cinq années, le gouvernement a fait de l'éclosion des jeunes innovateurs une priorité. Son objectif est de leur fournir l'écosystème adéquat à travers lequel ils transformeront avec le numérique le marché national des biens et services et amélioreront l’emploi des jeunes.