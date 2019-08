Egypte : SICO signe un accord avec Silicon Waha pour l’extension de son usine d'Assiout

(Agence Ecofin) - La société Silicon Waha — spécialisée dans la création de parcs technologiques, coentreprise formée par le ministère des Communications et de la Technologie de l’information, l’Agence de développement de l’industrie des technologies de l‘information (ITIDA), l’Autorité des nouvelles communautés urbaines (NUCA) et l’Autorité nationale de régulation des télécommunications (NTRA) — a signé, le 25 août 2019, un contrat de service avec la société Egyptian Silicon Industries Company (SICO). Il porte sur l’extension de l’usine de production de smartphones et de tablettes intelligentes de SICO dans le parc technologique d’Assiout.

Le contrat a été signé entre Mohamed Salem, président de SICO, et Sameh Al Mallah, président directeur général de Silicon Waha. Ce dernier à déclaré que cette extension reflète le succès rencontré par les produits SICO sur les marchés égyptien et africain depuis leur commercialisation.

Il a affirmé l’engagement de Silicon Waha à fournir tous les équipements et fournitures d'infrastructure nécessaires à l'expansion, afin que ce nouvel investissement de SICO profite à l'économie nationale et crée plus de possibilités d'emploi pour les jeunes Egyptiens.

Selon Mohamed Salem, la nouvelle extension ne vise pas seulement à augmenter la production de smartphones et tablettes afin de répondre aux besoins du marché local et aux exportations. Elle vise aussi la production de nouveaux produits tels que des téléviseurs et des dispositifs de paiement électronique.