Les fonds de private equity ont investi 2,4 milliards $ en Afrique australe, en 2017

(Agence Ecofin) - Les fonds de private equity ont investi 31,3 milliards de rands sud-africains (2,4 milliards de dollars) en Afrique australe, en 2017, selon une étude publiée le 25 juillet par l'Association sud-africaine de capital risque et de capital-investissement (SAVCA), avec le concours du cabinet d’audit et de conseil, Deloitte.

Le nombre total des transactions réalisées dans la sous-région est passé de 574 en 2016 à 750 en 2017, a-t-on ajouté de même source. La taille moyenne des transactions a enregistré une hausse de 54%, durant l’année écoulée, à 41,7 millions de rands.

Avec une part de 25,9%, le secteur de la distribution et du commerce de détail arrive en tête des secteurs ayant attiré le plus d’investissements durant l’année écoulée. Viennent ensuite les secteurs des services (16,2%), de l’immobilier (10,1%) et des infrastructures (8,2%), de la banque & assurances (7,2%), des médias (7,2%) et des mines (4,9%).

L’étude de SAVCA et Deloitte a, d’autre part, fait ressortir que les fonds d’investissement actifs en Afrique australe disposaient d’actifs sous gestion de 158,8 milliards de rands, au 31 décembre 2017.

Ces fonds ont, par ailleurs, levé 7,5 milliards de rands durant l’année écoulée, tandis que la valeur des cessions opérées dans le cadre de sorties s'est élevée à 10,5 milliards de rands.

