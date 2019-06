Egypte: Amr Talaat, le ministre des télécoms, multiplie les contacts avec des entreprises allemandes pour une coopération TIC

(Agence Ecofin) - Le ministre des Communications et de la Technologie de l'information, Amr Talaat, a multiplié les échanges avec des entreprises allemandes pour une coopération dans le secteur des TIC, en particulier dans les secteurs de l'Intelligence artificielle (IA), du renforcement des capacités et la recherche et le développement (R & D). C’était le 25 juin 2019 à Berlin, lors de la participation de la délégation égyptienne, conduite par le premier ministre, Mostafa Madbouly, au 22ème Forum des affaires arabo-allemandes.

Avec Angela Ittel, la vice-présidente du développement stratégique de l'Université technique de Berlin (TU Berlin), connue pour ses programmes avancés en ingénierie, en informatique et en génie mécanique, Amr Talaat a discuté de la possibilité de proposer des programmes de master dans la nouvelle capitale administrative et dans les parcs technologiques d'Assiut et de Beni Suef.

Le ministre des Télécoms a aussi rencontré Hans-Ulrich Heiss, le vice-président de l'Education, de la Numérisation et du Développement durable, avec qui les discussions ont porté sur l’établissement d’un partenariat visant à renforcer les capacités des jeunes en techniques d’Intelligence artificielle (IA) et en science des données. Il a aussi été envisagé l'établissement d'un partenariat entre l'Agence de développement de l'industrie des technologies de l'information (ITIDA) et la Faculté IV - Génie électrique et informatique (EECS) de l'Université technique de Berlin, dans le cadre d’un programme de coopération universitaire en technologies de l'information.

Avec Susanne Dehmel, la directrice générale du droit et de la sécurité chez Bitkom, l'Association fédérale pour l'informatique, les télécommunications et les nouveaux médias regroupant plus de 2 600 entreprises internationales, petites et moyennes entreprises (PME) et start-up, spécialisées dans l'économie numérique, Amr Talaat a discuté de la coopération en matière d’introduction de l’IA dans divers secteurs, notamment les soins de santé, l’agriculture et la fabrication, ainsi que du transfert de technologie dans le cadre de différents programmes et services fournis par les sociétés membres de Bitkom. Ils ont également discuté de la coopération potentielle entre Bitkom et l’ITIDA pour le partage d’expertise dans le secteur des TIC.

Enfin, Amr Talaat a rencontré Daniel Nathrath, le président-directeur général d'Ada Health, une société spécialisée dans le développement de services de santé utilisant des outils d'IA, pour une coopération avec l’ITIDA. Les deux parties ont aussi discuté de la création d'un centre de recherche sur l'IA en Egypte.