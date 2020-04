Sao Tomé et Principe: l’IDA alloue 12 millions $ pour le développement des énergies renouvelables

(Agence Ecofin) - L’Association internationale de développement (IDA), un membre du groupe Banque mondiale vient d’allouer un prêt de 12 millions $ au secteur électrique de Sao Tomé et Principe. Les fonds iront spécifiquement au Projet de développement du secteur électrique national qui a pour objectif d’accroître la production d’électricité à partir de sources renouvelables et d’améliorer la fourniture en électricité de l’archipel.

Entre autres actions incluses dans l’initiative, on peut noter la réhabilitation et l’extension de la capacité du barrage hydroélectrique de Contador. L’infrastructure d’une capacité de 2,2 MW est en exploitation depuis 50 ans. Ces travaux permettront de faire passer sa capacité à 3,2 MW et de rallonger sa durée de vie. Ils sont prévus pour démarrer en juin 2020 et s’achever début 2022.

Il est également prévu la distribution de 200 000 ampoules LED et de 46 500 tubes LED dans l’ensemble de l’archipel. Un appui financier sera aussi octroyé au projet de réforme institutionnelle et de planification du secteur électrique du pays.

Gwladys Johnson Akinocho

