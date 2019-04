Côte d’Ivoire : Oasis Capital injecte 5,5 millions $ dans la PISAM

(Agence Ecofin) - Le gestionnaire de fonds dédiés au financement des PME, Oasis Capital, vient d’effectuer une prise de participation d’un montant total de 5,5 millions $ dans la Polyclinique internationale sainte Anne-Marie (PISAM) à Abidjan, l’une des plus importantes formations sanitaire privée de la Côte d’Ivoire.

Cet investissement qui sera réalisé en equity et en quasi equity permettra à la PISAM, d’une part, de finaliser projet de rénovation et de réhabilitation de son infrastructure dénommé « PISAM 2.0 », et estimé à un cout total de 13 milliards FCFA (environ 22 millions $).

Et d’autre part, contribuera à la création d’un Centre d’un centre de radiothérapie. D’un coût total estimé à 3 milliards FCFA (environ 5 millions $), ce futur centre de cancérologie sera doté de deux (2) accélérateurs de dernière génération ayant une capacité d’accueil de 1300 patients par an.