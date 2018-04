Sénégal : les 540 millions $ espérés du deuxième compact seront consacrés à l’énergie

(Agence Ecofin) - Le Sénégal consacrera son deuxième Compact à son secteur énergétique. L’objectif des projets proposés pour ce programme est de « réduire la pauvreté au Sénégal en encourageant la croissance économique par le développement du secteur énergétique.»

Le portefeuille de projets envisagé par l’Unité de formulation et de coordination de ce programme (Ufc-Mca) a une valeur estimée à 1,36 milliard $. Il s’articule autour de plusieurs composants à savoir ; l’amélioration de l’accès à l’électricité dans les zones urbaines et péri-urbaines, l’amélioration de la gestion de la demande, la diversification des sources de production électrique, le renforcement des réseaux de transport et de distribution et le renforcement du cadre de travail et des capacités.

« Le Millenium Challenge ne va pas financer l’ensemble des projets. Ce sera à l’issue de l’évaluation finale sur la base des critères d’investissements du Millenium que nous saurons le montant accordé au Sénégal. Mais tout porte à croire que nous aurons au minimum le même montant avec une contribution de 7,5% du gouvernement du Sénégal.», a affirmé Marième Ndoye Decraene, la coordonnatrice de l’Ufc-Mca.

Le premier Compact mis en œuvre par le pays entre 2009 et 2015 avait porté sur un financement de 540 millions $.

Gwladys Johnson Akinocho