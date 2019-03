En un an, l’agence américaine OPIC a mobilisé plus d’1 milliard $ pour 40 projets portés par des femmes

(Agence Ecofin) - Depuis le lancement en mars 2018 de l’initiative 2X Women’s, l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC), affirme avoir mobilisé plus de 1 milliard $ pour financer 40 entreprises dirigées par des femmes.

L’agence nationale qui soutient les investissements des firmes américaines dans les pays en développement, a ciblé des projets en Afrique, Europe de l’Est, Amérique latine et Moyen-Orient.

Sans toutefois indiquer le nombre de projets financés en Afrique et le montant global des fonds alloués à ces projets, l’OPIC cite les secteurs ciblés sur le continent, dans le cadre de l’initiative 2X Women’s, à savoir l’agriculture, l’hôtellerie et la santé. Ces projets ont été implantés notamment au Kenya, avec un investissement de 5 millions $ réalisé dans l’entreprise Twiga Foods ou encore au Rwanda avec l’implantation d’une entreprise d’hôtellerie et restauration.

Selon l’OPIC, les femmes dans le monde font face à un déficit de financement de l’ordre de 320 milliards $. Dans une étude de 2018 intitulée Banking On Women In Tunisia, la Société Financière Internationale estime qu’environ 31 à 38 % de PME enregistrées officiellement dans des pays émergents appartiennent entièrement ou partiellement à des femmes.

Chamberline Moko