Libye: la LPTIC investira 1,7 milliard $ pour améliorer les télécoms dans le pays

(Agence Ecofin) - La Libyenne de la poste, des télécommunications et technologies de l’information (LPTIC), la holding d’Etat en charge des investissements dans le secteur des TIC et télécoms et de la gestion des différentes sociétés télécoms publiques, annonce un investissement de 1,7 milliard de dollars US dans l’amélioration des services, à travers le pays. Durant cette période d’investissement qui court sur six années, la société prévoit de déployer la 4G, la fibre optique et de développer les services postaux à travers le pays qui souffre de la quasi-destruction de tous les services publics de communications.

Depuis la révolution du 17 février 2011 qui a conduit à la chute du régime de Muhammar Kadhafi, les affrontements armés, qui se sont multipliés à travers le pays jusqu’en 2017, ont détruit les infrastructures télécoms et postales nationales. Aujourd’hui, les populations résidant à Tripoli, Benghazi et plusieurs autres villes du pays peinent à communiquer, que ce soit par téléphone ou courrier. Pour permettre déjà à une partie de la population de renouer avec les communications, en attendant le retour à la normale des réseaux télécoms, la LPTIC a signé un contrat de 80 millions de dollars avec Arabsat, en février 2018.

Au-delà de la restauration et du développement des communications mobiles, électroniques et postales, la LPTIC prévoit aussi d’investir dans l’infrastructure technologique, en construisant des cités intelligentes, de soutenir l’innovation, de contribuer à la formation des jeunes dans le domaine des TIC.