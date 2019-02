Mali : 90 millions $ de financement accordés par la Banque mondiale pour l’accès régional à l’électricité

(Agence Ecofin) - Le Mali vient d’obtenir de la Banque mondiale, un financement de 90 millions $ (52 milliards de francs CFA) pour son secteur électrique. Ce financement est composé de 35 milliards FCFA de prêts et de 17 milliards de dons.

Ces fonds iront au profit du projet régional d’accès à l’électricité qui a pour objectif d’augmenter l’accès à l’électricité de 1,1 million de personnes au Mali, en Guinée-Bissau et en Gambie.

Le projet a pour objet la construction de 2000 km de lignes moyenne tension de 33 kV et la mise en place de 400 postes de distribution électrique de 33 kV/400V dans les localités de Kayes, Manantali, Kita et Kati. Il inclut également l’installation de 1800 km de lignes basse tension de 400 V et la fourniture et l’installation de matériel de raccordement électrique au profit de 68 000 foyers.

L’accord de financement a été signé dans le cadre de la visite au Mali de Hafez Ghanem (photo), le vice-président Afrique de la Banque mondiale, au Mali.

Gwladys Johnson Akinocho