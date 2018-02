Chariot Oil & Gas en passe de lever environ 21 millions $ pour deux puits en Namibie et au Maroc  

(Agence Ecofin) - Lundi, la firme exploratoire indépendante Chariot Oil & Gas a annoncé qu’elle est à une étape avancée dans l’achèvement d’une levée de fonds d’environ 21 millions de dollars pour financer le développement de ses activités au Maroc et en Namibie.

En effet, Chariot, qui est listée sur AIM, espère rassembler 15 millions $ grâce à un placement et plus de 5 millions $ supplémentaires via une offre ouverte.

En Namibie, les fonds levés permettront d’ajouter un second puits au programme de forage décliné sur l’année en cours, comprenant le forage du prolifique Prospect S. Au Maroc, ils permettront de cofinancer avec le forage du puits RD-1.

Selon un communiqué de Chariot, les actions devaient être émises à 13 pence chacune.

« Cette levée de fonds représentera un autre grand pas en avant pour Chariot, qui permettra à l'entreprise de participer à deux puits géants cette année, (…) Le succès de l'un ou l'autre des deux aura un gros impact sur nos activités.», a déclaré Larry Bottomley.

Olivier de Souza