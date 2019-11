La BAD octroie un prêt de 37 millions USD pour les travaux du corridor régional de Nacala qui relie la Zambie au Mozambique via le Malawi

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Malawi et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé, le 25 novembre 2019, deux conventions de prêt, dont un accord de financement de 37 millions de dollars pour les travaux de la phase V du corridor routier transnational de Nacala, qui relie la Zambie au port de Nacala au Mozambique via le Malawi.

Cette phase, dont le coût total des travaux s’élève à 63 millions de dollars, est prévue pour durer cinq ans, de 2019 à 2024. Elle comprendra la réhabilitation d'une route de 55 km entre Nsipe et Liwonde et la construction d'un poste-frontière unique entre le Malawi et le Mozambique à Chiponde.

Le chantier bénéficie par ailleurs du financement de l'Union européenne (UE) à hauteur de 21 millions de dollars et d’un apport de 5 millions de dollars, mobilisés par le gouvernement du Malawi.

Une fois rénové dans son ensemble, le corridor de Nacala va contribuer à renforcer l'intégration régionale et à faciliter des échanges commerciaux entre le Malawi, le nord du Mozambique et la Zambie. Ce corridor servira également de voie alternative au corridor de Beira (aboutissant également à la façade maritime du Mozambique par le Zimbabwe), qui a été particulièrement dévasté par le cyclone tropical Idai en mars 2019.

Romuald Ngueyap

