Tanzanie : Trade and Development Bank octroie un prêt syndiqué de 1 milliard USD pour les infrastructures de transport

(Agence Ecofin) - La Tanzanie va donner un coup d’accélérateur à ses projets d’infrastructures dans le secteur des transports. Le pays a reçu un prêt syndiqué de 1 milliard de dollars accordé par la Banque de commerce et de développement (Trade and Development Bank, TDB), et cherche à obtenir 500 millions de dollars supplémentaires, a annoncé la présidence.

« La TBD a accordé un prêt à taux réduit de 1 milliard de dollars au pays et est en train de finaliser les procédures pour le déblocage de 500 millions de dollars supplémentaires pour la mise en œuvre de divers projets de développement », a annoncé lundi la présidence dans un communiqué.

La troisième économie de l'Afrique de l'Est veut tirer parti de son long littoral et moderniser les chemins de fer et les routes pour mieux tirer profit des échanges commerciaux avec les pays de la région.

Au total, la Tanzanie souhaite dépenser 14,2 milliards de dollars sur les cinq prochaines années pour la construction d'un réseau de chemin de fer à voie normale (SGR) de 2 561 km reliant le principal port, Dar es Salaam, à son arrière-pays, à l’Ouganda et au Rwanda.

Pour rappel, la TDB est l'organe financier du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA).

Romuald Ngueyap

