DOB Equity investit dans l'entreprise agricole kényane, Ten Senses Africa

(Agence Ecofin) - Le fonds de private equity néerlandais, DOB Equity, a annoncé un investissement dans la compagnie kényane Ten Senses Africa, spécialisée dans la transformation et le commerce de noix de macadamia d’origine biologique.

D’après la firme, cette opération dont le montant n’a pas été divulgué permettra de capitaliser sur la demande croissante pour les produits organiques, tirée par des consommateurs de plus en plus préoccupés par leur santé.

Cet appui financier permettra à l’entreprise kényane d’étendre ses capacités de transformation afin de traiter un plus grand volume, de lancer de nouveaux produits et de développer davantage ses ventes, à travers l’Europe et les USA.

« Nous avons une trajectoire ambitieuse de croissance et pour utiliser pleinement les potentialités à travers la chaîne de valeur, nous avons besoin d’un partenaire comme DOB Equity qui comprend ce qu’il faut pour sécuriser l’approvisionnement, améliorer le processus et pénétrer de nouveaux marchés », indique Frank Omondi (photo), CEO de Ten Senses Africa

Pour rappel, Ten Senses Africa s’approvisionne en noix de macadamia auprès d’un réseau de plus de 3 000 producteurs majoritairement basés dans les zones côtières du pays.

Espoir Olodo