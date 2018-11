L'intérêt des entreprises énergétiques américaines pour l'Egypte a beaucoup augmenté, dixit El Molla

(Agence Ecofin) - Les compagnies énergétiques américaines s’intéressent de plus en plus à l’exploration des ressources égyptiennes de pétrole et de gaz naturel. L’information a été donnée, vendredi dernier, par Tarek El Molla (photo), ministre égyptien du Pétrole, lors d’une interview accordée à Reuters.

Selon le responsable, cet intérêt s’explique par la grande participation des firmes américaines à des appels d’offres déjà lancés et à leur volonté de soumissionner dans le cadre de deux autres appels d’offres en offshore (dont un en mer Rouge) qui devraient être lancés avant la fin de l’année.

Tout en refusant de nommer des soumissionnaires potentiels, Molla a déclaré : « Nous aimerions avoir et attirer plus d'entreprises dans le secteur des hydrocarbures et tout ceci intéresse vraiment beaucoup les sociétés américaines ».

Si l’Egypte vient d’atteindre l’autosuffisance en gaz naturel, le pays vise à attirer 10 milliards de dollars d'investissements étrangers dans le secteur au cours de l'exercice financier qui a commencé en juillet dernier, afin de jouer un rôle de pôle énergétique régional.

L'Egypte est devenue une destination attrayante pour les entreprises énergétiques étrangères, à la suite d'une série de découvertes majeures au cours des dernières années, dont le champ offshore géant Zohr qui contient environ 32 Tcf de gaz naturel.

L'an dernier, des responsables et des représentants de l'industrie ont déclaré qu'Exxon Mobil envisageait une incursion dans le secteur pétrolier et gazier offshore égyptien, cherchant à reproduire ses succès sur le sol américain.

Olivier de Souza