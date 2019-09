La RDC, le Bénin et le Burkina Faso décident de rejoindre le fonds dédié aux start-up TIC de l’Alliance Smart Africa

(Agence Ecofin) - La République démocratique du Congo, le Bénin et le Burkina Faso ont décidé de rejoindre le BLOC Smart Africa, le fonds de capital-risque de 100 millions d’euros dédié aux start-up innovantes et technologiques africaines, fruit d’un partenariat signé le 16 mai 2019 entre l’Alliance Smart Africa, organisation publique-privée dédiée à la transformation numérique de l’Afrique, et Bamboo Capital Partners, la plateforme d’investissement à impact.

En marge du sommet Afri’Up, dédié à l’innovation, à l’entrepreneuriat et à la promotion des jeunes entreprises dans le domaine des technologies en Afrique, tenu à Tunis du 24 au 25 septembre 2019, Aurélie Adam Soule Zoumarou, la ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin, Hadja Fatimata Ouattara, la ministre du Développement de l’Economie numérique et des Postes du Burkina Faso, et Augustin Kibassa Maliba, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l’information et de la communication de la RDC, ont signé à cet effet une déclaration d’intention avec Bamboo Capital Partners.

La République de Djibouti a aussi exprimé sa volonté de rejoindre le BLOC Smart Africa. Le pays a annoncé qu’il officialiserait très prochainement son engagement.

Lors de la signature de l’accord de partenariat avec Jean-Philippe de Schrevel et Florian Kemmerich, les directeurs associés de Bamboo Capital Partners, Lacina Koné, le directeur général de Smart Africa, avait déclaré : « BLOC Smart Africa cherchera à identifier et à développer la future génération de champions de la technologie panafricaine en étroite coopération avec nos membres, nos partenaires et les écosystèmes de technologies locaux des secteurs publics et privés ».

