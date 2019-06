Le Kenya accapare 87% des investissements des fonds de private equity en Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - Le Kenya a accaparé 87% des investissements réalisés par les fonds de private equity en Afrique de l’Est en 2017 et en 2018, selon un rapport publié le 20 juin par le cabinet d’audit et de conseil KPMG et l’Association est-africaine de capital-investissement (EAVCA).

Sur un total de 1,4 milliard de dollars d’investissements réalisés par les capital-investisseurs dans la sous-région, au cours des deux dernières années, le Kenya a attiré 1,2 milliard de dollars.

« Les transactions les plus importantes ont été enregistrées au Kenya pour une valeur totale de 1,2 milliard de dollars. Ce pays reste la destination d'investissement la plus populaire en Afrique de l'Est, avec un intérêt particulier pour les secteurs de l'agroalimentaire, des services financiers et des biens de consommation », souligne le rapport.

Parmi les principales transactions recensées au Kenya, au cours des deux dernières années, le rapport cite notamment l’investissement de 300 millions de dollars du fonds britannique Actis dans le parc éolien Kipeto Energy ou encore l’injection de 100 millions de dollars par Moringa Fund dans le capital d’Asante Capital EPZ, une société kényane qui développe des plantations de cultures tropicales, principalement le gingembre, le moringa et l'eucalyptus.

Le rapport note, par ailleurs, que les fonds de pension locaux deviennent de plus en plus une source importante de capital pour les firmes de private equity locales et étrangères.

