Un nouveau projet de Choose Africa pour soutenir les petites et moyennes entreprises dans le nord du Cameroun

(PROPARCO ) - Première opération réalisée grâce au nouveau produit ARIZ TPE MINKA, la garantie de portefeuille arrangée par Proparco permettra à Advans Cameroun d'accroître le financement des TPME dans un contexte économique particulièrement difficile.



Au Cameroun, les petites et moyennes entreprises sont confrontées à un environnement économique difficile, lié aux crises que traverse le pays et à de grandes difficultés pour accéder au crédit.



Signée avec la filiale camerounaise d'Advans, réseau international d'institutions de microfinance que le Groupe AFD accompagne depuis de nombreuses années, cette opération lui permettra de développer son activité de soutien aux entrepreneurs et ciblera les TPE-PME dans les régions particulièrement fragiles du pays, ainsi que les PME à fort impact développemental (santé, éducation, jeunes, femmes, agriculture, énergie verte, etc).



Le soutien à l'entrepreneuriat et aux zones en crises, deux grandes priorités du Groupe AFD

Ce soutien accordé à Advans Cameroun constitue la première opération réalisée grâce au nouveau produit ARIZ TPE MINKA, une garantie de portefeuille mise en œuvre par Proparco aux institutions financières pour leur permettre de financer les TPE et PME dans les zones en crise en Afrique ou au Moyen-Orient. Ce produit bénéficie du fonds pour la paix et la résilience Minka du Groupe AFD alimenté par la Taxe sur les transactions financières (TTF).



Cette opération contribue à l'engagement du Groupe AFD de renforcer son intervention dans les pays fragiles et les contextes de crise. Le soutien des entreprises, et notamment du tissu formé par les TPE et PME, dans les zones en crise constitue en effet un important facteur de résilience, illustré dans le numéro de la revue Secteur privé et développement de Proparco consacré aux entreprises évoluant dans des contextes de vulnérabilités et de crise.



Cette opération de soutien à l'entrepreneuriat participe également à l'initiative française Choose Africa lancée par le Groupe AFD en mars 2019. Via Choose Africa, Proparco et l'AFD consacreront 2,5 milliards d'euros au financement et à l'accompagnement de 10 000 start-ups, TPE et PME en Afrique d'ici 2022.

À propos de Proparco

Filiale de l'AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l'accompagnement d'entreprises et d'établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient, dont l'activité participe à la création d'emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique. En 2018, Proparco a autorisé 1,6 milliard d'euros de financements. Les projets financés permettront de créer ou de soutenir plus de 1,4 millions d'emplois directs et indirects, d'éviter l'émission de plus de 1,5 millions de tonnes équivalent CO2 et d'améliorer l'accès aux biens et services essentiels de plus de 22 millions de personnes. Plus d'informations : www.proparco.fr et @Proparco