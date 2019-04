Le norvégien Katapult World veut investir 1 milliard $ dans les start-up en Afrique

(Agence Ecofin) - L’organisation norvégienne Katapult World, spécialisée dans l'investissement orienté vers l’innovation, la technologie et le développement durable, veut investir la somme d’un milliard de dollars US en Afrique. Dans sa stratégie de développement africain, elle veut prendre Maurice comme point de base et y installer sa branche Katapult Africa. Tharald Nustad, le fondateur de l'organisation, et Javad Mushtaq, directeur de Katapult Africa ont effectué une visite de prospection à cet effet dans le pays, du 23 au 24 avril 2019.

Au cours de leur séjour, ils ont rencontré des représentants du gouvernement et du secteur privé, des universités publiques et privées, des opérateurs du secteur financier et des patrons des grands groupes du pays, avec lesquels les échanges ont porté sur le potentiel transformateur de Katapult World.

Tharald Nustad a indiqué que le secteur de la haute technologie a un énorme potentiel de croissance, notamment pour résoudre les problèmes les plus pressants du continent. Il estime que « Maurice peut se positionner comme un hub pour le développement de solutions que l’on pourrait par la suite répliquer dans d’autres pays africains. Vous avez un niveau d’éducation très élevé ainsi qu’un système démocratique tout à fait fonctionnel ».

Dans sa stratégie de développement africaine, Katapult World ambitionne ainsi d'ouvrir cinq accélérateurs d'entreprises (start-up accelerators) sur le continent, d'ici 2020. Javad Mushtaq, le directeur de Katapult Africa, souligne que l’organisation peut « contribuer à surmonter des défis sur différents marchés en Afrique. Il y a un fort taux de chômage sur le continent et la création de start-up bénéficiant de supports technologiques peut créer de l’emploi tout en apportant une durabilité à long terme dans les économies sur lesquelles nous allons nous concentrer ».