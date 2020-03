Avec 41,3 milliards FCFA levés, NSIA Finance annonce le succès de l’opération de titrisation de créances de NSIA Banque CI

(NSIA) - NSIA Finance annonce le succès de l’émission du FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 avec une sur-souscription à hauteur de 41,3 milliards F CFA pour 40 milliards F CFA. Un plébiscite qui confirme l’attractivité internationale de l’offre proposée par NSIA et reflète la demande d’offres de placement rentables et accessibles des investisseurs.

L’appel public à l’épargne, qui s’est déroulé du 7 février au 6 mars 2020 et pour lequel le Fonds Commun de Titrisation de Créances NSIA BANQUE (dénommé FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025) a obtenu l’agrément du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) le 21 janvier 2020, portait sur l’émission d’obligations pour un montant total de 40 milliards F CFA. Il s’agit de 4.000.000 de titres (des obligations), d’une valeur nominale de 10.000 F CFA, avec une maturité de 60 mois et un taux de rendement annuel de 7%. Une rentabilité qui, combinée à son accessibilité financière et géographique, explique son attractivité, constatée par le fort taux de souscription. Plus des deux tiers des fonds ont été collectés à l’extérieur du continent africain, avec des souscripteurs provenant majoritairement des États-Unis, de la Suisse, de la France ou encore des Émirats Arabes Unis (UAE).

« Nous nous réjouissons du succès de cette opération qui reflète une collaboration réussie entre NSIA Finance et ses confrères de la sous-région. Le bon accueil réservé par les investisseurs des 8 pays de l’UEMOA et au-delà est un motif de fierté pour notre groupe et réaffirme la volonté de NSIA FINANCE de conduire de nouvelles levées de fonds de cette envergure. » a déclaré Éliane Alangba, Directrice Générale Adjointe de NSIA Finance.

« Avec un investisseur de référence qui est la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque Mondiale, et un grand nombre d’investisseurs particuliers parmi les souscripteurs (91,37%), cette opération de titrisation permet à NSIA Banque CI de renforcer sa capacité de financement. Ces ressources seront mises au profit direct des petites et moyennes entreprises (PME), axe majeur du plan stratégique de la banque pour les 5 prochaines années. » a poursuivi Léonce Yacé, Directeur Général de NSIA Banque Côte d’Ivoire.

Le FCTC NSIA Banque 7% 2020-2025 est géré par Africa Link Capital Titrisation, leader sur le marché de l’UEMOA en la matière. « Le FCTC NSIA BANQUE représente une grande première pour le secteur bancaire de l’UMOA. Nous espérons que cette opération suscitera un intérêt auprès des autres acteurs de cette industrie. Le succès de cette opération prouve que les acteurs économiques peuvent compter sur le marché financier, et le mécanisme de la Titrisation de créances en particulier pour impulser leur développement. » a ajouté Olivier Gui, Directeur Général de ALC Titrisation.

Le FCTC NSIA Banque 7% 2020-2025 introduira très prochainement une demande d’admission à la cote sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

À propos du Groupe NSIA

Le Groupe NSIA est un Groupe de services financiers qui intègre des produits et services bancaires et d’assurances. Le Groupe NSIA, est fort de 3 Banques, 3 succursales bancaires, 20 Compagnies d’Assurances, 1 Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), 1 Société de Gestion des OPCVM, 1 société Immobilière, 1 société de courtage en réassurance, et 1 Fondation. Il compte plus de 3 000 employés.