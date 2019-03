Ouganda : Stanbic Bank s’engage à accompagner les PME qui veulent investir dans le secteur pétrolier

(Agence Ecofin) - En Ouganda, la banque commerciale Stanbic Bank veut se positionner comme l’un des premiers soutiens aux investisseurs locaux dans la chaine de valeur du secteur pétrolier. A cet effet, elle s’est officiellement engagée à accompagner les PME locales désireuses d’y investir.

L’annonce a été faite par Stephen Segujja (photo), directeur de la branche « Enterprise Banking », lors de la deuxième édition de la conférence annuelle de la Stanbic bank, la semaine dernière.

L’objectif visé par l’institution bancaire est de favoriser l’éclosion d’un secteur pétrolier local où les capitaux locaux constitueront une grande partie des investissements totaux.

A ce propos, le responsable a affirmé que Stanbic veut combler les écarts financiers entre les acteurs locaux et les compagnies pétrolières. « Les PME ont hâte d'être dans cet espace et nous sommes là pour les soutenir. Le secteur pétrolier et gazier ougandais devrait attirer des investissements d'environ 20 milliards de dollars, dont environ 6 milliards devraient être conservés dans l'économie du pays. Il est donc important de préparer les PME à tirer parti de ces opportunités, à remporter des contrats et à faire partie de la chaîne de valeur qui va fournir le premier pétrole », a-t-il poursuivi.

Cette annonce est surtout une victoire pour le gouvernement qui appelle les acteurs financiers et les PME à profiter des opportunités qu’offre le secteur.

Les PME ougandaises contribuent à hauteur de 40 à 50% au PIB, ce qui en fait des moteurs de croissance qui représentent jusqu'à 99% des entreprises ougandaises.

Quant au secteur pétrolier, il devrait permettre de créer entre 100 000 et 150 000 emplois directs et indirects. La production devrait démarrer en 2022.

Olivier de Souza