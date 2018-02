Enko Education rachète l’école West African College of the Atlantic à Dakar

(Agence Ecofin) - Enko Education, la branche dédiée à l’éducation de la firme d’investissement Enko Capital, a annoncé, dans un communiqué rendu public le 23 février, l’acquisition de West African College of the Atlantic (WACA) à Dakar.

Créée en 1996 par Danielle Louise et Dr Ian Hill, West African College of the Atlantic est un lycée international d’excellence, unanimement reconnu dans la capitale sénégalaise.

«Nous arrivons à un moment de notre vie où il nous a semblé important que l’école WACA prenne un nouvel essor. Nous avons consacré beaucoup d’énergie et de passion à l’amener où elle se trouve aujourd’hui. Il faut maintenant préparer l’avenir, et s’assurer que les vingt prochaines années soient aussi, voire plus, belles que les vingt dernières», a expliqué Danielle Louise Hill.

«Nous avons choisi de transmettre l’école à Enko Education car c’est une organisation sérieuse, solide qui place la qualité au cœur de son système éducatif », a précisé de son côté, Ian Hill, qui est un expert reconnu de l’éducation internationale ayant occupé pendant dix années la fonction de directeur général adjoint de l’Organisation du Baccalauréat International.

L’acquisition du West African College of the Atlantic marque une nouvelle étape dans le développement d’Enko Education, un fonds co-fondé par le financier camerounais Cyrille Nkontchou et le Français Éric Pignot pour améliorer la qualité de l’éducation en Afrique.

«De nombreux propriétaires d’écoles souhaitent assurer la pérennité de leur établissement. Enko Education peut aujourd’hui accueillir en son sein les écoles désirant offrir une éducation internationale et partageant nos valeurs», a souligné Eric Pignot, directeur général du fonds.

Enko Education opère maintenant dix écoles primaires et secondaires au Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, Afrique du Sud, Mozambique et vise à se développer sur l’ensemble du continent. Ses écoles offrent pour la plupart les programmes accrédités de l’Organisation du Baccalauréat International. Les élèves des premières promotions Enko Education ont été admis dans des universités et écoles aussi prestigieuses que Yale University (USA), Stanford University (USA), University of Toronto (Canada), Ecole Polytechnique (France), Science Po Paris (France), African Leadership University (Rwanda) et Wits University (Afrique du Sud).

Soutenu financièrement par des institutions financières internationales, dont Proparco, I&P et Oiko Credit, Enko Education ambitionne désormais d’opérer 30 écoles supplémentaires en Afrique dans les cinq prochaines années.

