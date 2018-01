Proparco investit 5 millions $ dans le développement de start-up TIC innovantes en Afrique

(Agence Ecofin) - Proparco, filiale de l'Agence française de développement (Afd) dédiée au financement et à l'accompagnement d'entreprises et d'établissements privés, annonce un investissement de 5 millions de dollars US, dans le développement de start-up TIC innovantes en Afrique. L’argent sera injecté dans le Fonds africain de technologies et d’innovations pour les économies en développement (TLcom TIDE Africa Fund), créé en juin 2017 par le gestionnaire de fonds d’investissement TLcom Capital LPP.

TLcom TIDE Africa Fund a été créé pour soutenir le développement de jeunes start-up d'Afrique subsaharienne dont le modèle économique, basé sur l'exploitation d'une technologie numérique ou digitale, répond à un besoin du marché local peu ou pas servi. Ces entreprises TIC permettront ainsi d'améliorer, via les nouvelles technologies, l'accès aux biens et services essentiels (énergie, santé, éducation, transport, biens de consommation courante…) en zones urbaines, péri-urbaines et rurales.

La participation financière de Proparco s'inscrit dans le premier tour de table de près de 40 millions de dollars, aux côtés d’autres institutions de financement comme la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque africaine de développement (BAD) qui ont investi 10 millions de dollars US, chacune.